Нацкорпус. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n149894-nackorpus-zablokiroval-avtobus-s-aktivistami-opzj-v-harkove-video.html

Ракурс

В Харькове представители политической партии «Национальный корпус» заблокировали автобус с активистами «ОПЗЖ», которые направлялись в Киев на акцию протеста в поддержку каналов Виктора Медведчука.

Активисты выступают против прекращения трансляции каналов 112 Украина, NewsOne, ZIK, против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции. Об этом сообщили в пресс-службе «Нацкорпуса».

Остановив автобус, члены «Нацкорпуса» подошли к водителю и обвинили его в соучастии в «преступлении», на что мужчина ответил, что выполняет приказ руководства, которое поручило ему перевезти пассажиров. После этого между членами «Нацкорпуса» и активистами ОПЗЖ возникла словесная перепалка, физических конфликтов не возникало. У места происшествия находились полицейские.

После около 20 минут разговора, автобус развернули в сторону Харькова.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака — правой руки кума Путина Виктора Медведчука 2 февраля ввел президент Владимир Зеленский после решения Совета национальной безопасности и обороны. Под санкции попали каналы «112-Украина», ZIK и NewsOne и их трансляция была прекращена через 30 минут после публикации указа президента.