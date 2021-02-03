Нацкорпус. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n149894-nackorpus-zablokuvav-avtobus-z-aktyvistamy-opzj-v-harkovi-video.html

Ракурс

У Харкові представники політичної партії «Національний корпус» заблокували автобус з активістами «ОПЗЖ», які прямували до Києва на акцію протесту на підтримку каналів Віктора Медведчука.

Активісти виступають проти припинення трансляції каналів 112 Україна, NewsOne, ZIK, проти яких Рада національної безпеки і оборони ввела санкції. Про це повідомили в прес-службі «Нацкорпусу».





Зупинивши автобус, члени «Нацкорпусу» підійшли до водія і звинуватили його в співучасті в «злочині», на що чоловік відповів, що виконує наказ керівництва, яке доручило йому перевезти пасажирів. Після цього між членами «Нацкорпусу» і активістами ОПЗЖ виникла словесна перепалка, фізичних конфліктів не виникало. На місці події перебували поліцейські.

Після близько 20 хвилин розмови, автобус попрямував назад.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака — правої руки кума Путіна Віктора Медведчука 2 лютого ввів президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки і оборони. Під санкції потрапили канали «112-Україна», ZIK і NewsOne, їх трансляція була припинена через 30 хвилин після публікації указу президента.