Санкції за польоти до Криму Україна запровадила проти португальської авіакомпанії

Запроваджено санкції проти авіакомпаній, які здійснюють польоти до Криму, фото: JET4U

https://racurs.ua/ua/n149893-sankciyi-za-poloty-do-krymu-zaprovadyly-proty-portugalskoyi-aviakompaniyi.html

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Україна запровадила санкції проти двох авіакомпаній за здійснення польотів з порушенням чинного законодавства до тимчасово окупованих територій та Російської Федерації.

Санкції запроваджені проти молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що ці санкції запровадила Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на підставі виявлених СБУ порушень.

Спецслужба рекомендувала запровадити такі санкції:

зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

блокування активів.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова, — зазначають у СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно запровадив санкції проти близького соратника Віктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, котрі призвели до блокування кількох телеканалів.