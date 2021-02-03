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Ракурс
Введены санкции против авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым, фото: JET4U

Санкции за полеты в Крым Украина ввела против португальской авиакомпании

3 фев 2021, 13:11
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Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за осуществление полетов с нарушением действующего законодательства на временно оккупированные территории и в Российскую Федерацию.

Санкции введены против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что эти санкции ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основании выявленных СБУ нарушений.

Спецслужба рекомендовала ввести следующие санкции:


  • приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • блокирования активов.

Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова, — отмечают в СБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно ввел санкции против близкого соратника Виктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, которые привели к блокированию нескольких телеканалов.

Источник: Ракурс


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