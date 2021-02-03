Санкции за полеты в Крым Украина ввела против португальской авиакомпании

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Введены санкции против авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым, фото: JET4U
Санкции за полеты в Крым Украина ввела против португальской авиакомпанииhttps://racurs.ua/n149893-sankcii-za-polety-v-krym-vveli-protiv-portugalskoy-aviakompanii.htmlРакурс
Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за осуществление полетов с нарушением действующего законодательства на временно оккупированные территории и в Российскую Федерацию.
Санкции введены против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что эти санкции ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основании выявленных СБУ нарушений.
Спецслужба рекомендовала ввести следующие санкции:
- приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- блокирования активов.
Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова, — отмечают в СБУ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно ввел санкции против близкого соратника Виктора Медведчука народного депутата Тараса Козака, которые привели к блокированию нескольких телеканалов.
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