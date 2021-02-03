Разумков предложил наказывать пул каналов Медведчука в судах

https://racurs.ua/n149892-razumkov-predlojil-nakazyvat-pul-kanalov-medvedchuka-v-sudah.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, 3 февраля во время брифинга в стенах парламента объяснил, почему не поддержал в Совете нацбезопасности и обороны введение санкций против пророссийского нардепа и «правой руки» кума Путина Виктора Медведчука Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», Zik и Newsone.

По словам спикера Рады, решение СНБО принималось путем письменного опроса. Дополнительной информации от украинских спецслужб не было в пакете документов.

Мы живем в стране, где идет война, в том числе и гибридная и информационная — и бороться с этими вызовами надо… Но, если мы говорим о санкциях, то санкции мы вводим против тех, кого мы не можем наказать здесь. Это иностранные государства, иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за нацбезопасность, и не могут отвечать перед украинским судом, — отметил председатель Рады.

Он добавил, что каждый, кто финансирует терроризм, помогает террористам так называемых ЛНР-ДНР, или был замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность, согласно действующему законодательству. Разумков также процитировал ст. 1 п. 2 закона о санкциях.

Если мы говорим о терроризме и если эти люди находятся на территории нашего государства… то должна быть срочная информация на генпрокурора — представление, подозрение и в рамках действующего законодательства украинский суд должен принять решение, — резюмировал нардеп.

По словам Разумкова, заседание СНБО 2 февраля проходило в форме письменного опроса, а дополнительной информации от представителей спецслужб или главы СБУ об основаниях для блокировки телеканалов Медведчука не было в пакете документов.

Вместе с тем спикер парламента заверил, что остается членом команды Владимира Зеленского, несмотря на то, что воздержался от решения СНБО о санкциях.

Напомним, санкции против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака — правой руки кума Путина Виктора Медведчука 2 февраля ввел президент Владимир Зеленский после решения Совета национальной безопасности и обороны. Под санкции попали каналы «112-Украина», ZIK и NewsOne и их трансляция была прекращена через 30 минут после публикации указа президента.