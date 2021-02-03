Дмитрий Разумков, фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/n149871-razumkov-ne-podderjal-blokirovku-telekanalov-medvedchuka-smi.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, воздержался во время голосования о введении санкций против близкого соратника Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака, которому юридически принадлежат телеканалы Newsone, 112 и «ЗИК».

Соответствующее голосование состоялось во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 февраля. Об этом со ссылкой на источники среди членов СНБО сообщает издание «Украинская правда».

Также об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает издание «The Бабель».

Отмечается, что из 19 членов СНБО 17 поддержали это решение, один воздержался, еще один — находился в командировке. Для принятия СНБО решения нужно, чтобы его поддержали не менее 2/3 ее состава. В силу такие решения вступают после подписания президентом соответствующего указа.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ, которым было введено в действие это решение СНБО.

Медиахолдинг «Новости» уже заявил, что речь идет о «политической расправе» со стороны Зеленского. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте телеканала «112 Украина».

Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ, — заявили в медиахолдинге.

Напомним, санкции против Козака были введены на пятилетний срок.