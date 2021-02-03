Дмитро Разумков, фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n149871-razumkov-ne-pidtrymav-blokuvannya-telekanaliv-medvedchuka-zmi.html

Ракурс

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, утримався під час голосування щодо запровадження санкцій проти близького соратника Віктора Медведчука нардепа Тараса Козака, якому юридично належать телеканали Newsone, 112 та «Зік».

Відповідне голосування відбулося під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 2 лютого. Про це з посиланням на джерела серед членів РНБО повідомляє видання «Українська правда».

Також про це з посиланням на джерело в Офісі президента повідомляє видання «The Бабель».

Зазначається, що із 19 членів РНБО 17 підтримали це рішення, один утримався, ще один — перебував у відрядженні. Для ухвалення РНБО рішення потрібно, щоб його підтримали не менше 2/3 її складу. Чинності такі рішення набувають після підписання президентом відповідного указу.

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого підписав указ, яким було введене в дію це рішення РНБО.

Медіахолдинг «Новости» вже заявив, що йдеться про «політичну розправу» з боку Зеленського. Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті телеканалу «112 Україна».

«Ми розцінюємо це рішення РНБО і президента Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ», — заявили в медіахолдингу.

Нагадаємо, санкції проти Козака були запроваджені на п’ятирічний термін.