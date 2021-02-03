Разумков пропонує карати пул каналів Медведчука у судах

https://racurs.ua/ua/n149892-razumkov-proponuie-karaty-pul-kanaliv-medvedchuka-u-sudah.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, 3 лютого під час брифінгу у стінах парламенту пояснив, чому не підтримав у Раді нацбезпеки й оборони запровадження санкцій проти проросійського нардепа й «правої руки» кума Путіна Віктора Медведчука Тараса Козака та телеканалів «112 Україна», Zik та Newsone.

За словами спікера Ради, рішення РНБО ухвалювалося шляхом письмового опитування. Додаткової інформації від українських спецслужб не було в пакеті документів.

Ми живемо у країні, де триває війна, зокрема й гібридна та інформаційна — і боротися з цими викликами треба… Але якщо ми говоримо про санкції, то санкції ми запроваджуємо проти тих, кого ми не можемо покарати тут. Це іноземні держави, іноземні господарюючі суб'єкти, які знаходяться поза межами українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за нацбезпеку, і не можуть відповідати перед українським судом, — зазначив голова Ради.

Він додав, що кожен, хто фінансує тероризм, допомагає терористам так званих ЛНР-ДНР, або був помічений у співпраці з країною-агресором, повинен нести відповідальність, згідно з чинним законодавством. Разумков також процитував ст. 1 п. 2 закону про санкції.

Якщо ми говоримо про тероризм і якщо ці люди перебувають на території нашої держави… то тут повинна бути термінова інформація на генпрокурора — подання, підозра і в рамках чинного законодавства український суд повинен ухвалити рішення, — резюмував нардеп.

Зі слів Разумкова, засідання РНБО 2 лютого відбувалося у формі письмового опитування, а додаткової інформації від представників спецслужб чи голови СБУ щодо підстав для блокування телеканалів Медведчука не було у пакеті документів.

Разом з тим спікер парламенту запевнив, що залишається членом команди Володимира Зеленського, попри те, що утримався від рішення РНБО про санкції.

Нагадаємо, санкції проти нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака — правої руки кума Путіна Віктора Медведчука 2 лютого запровадив президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки і оборони. Під санкції потрапили канали «112-Україна», ZIK і NewsOne і їхня трансляція була припинена через 30 хвилин після публікації указу президента.