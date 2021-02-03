Канали Медведчука фінансує компанія з ОРЛО – СБУ

https://racurs.ua/ua/n149895-kanaly-medvedchuka-finansuie-kompaniya-z-orlo-sbu.html

Ракурс

Телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, які належать нардепу від ОПЗЖ й «правій руці» Віктора Медведчука Тарасу Козаку, фінансуються компанією ООО «Торговый дом «Донские угли», яка веде свою діяльність на окупованих територіях Донбасу.

Куратором ООО «Донские угли» є також кум Путіна Медведчук. Правоохоронці встановили, що кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності посадовцями ООО «Торговый дом «Донские угли» частково скеровуються для фінансування деструктивної діяльності телеканалів «112», ZIK і NewsOne, — пише УП з посиланням на співрозмовників в РНБО та СБУ.

Джерела в РНБО і СБУ наголосили, що канали Медведчука системно поширюють вигідні Росії наративи у контексті легалізації військової агресії на Донбасі та легітимізації анексії Криму. Окрім цього, вказані ЗМІ дискредитують внутрішню та міжнародну політику України.

Правоохоронці підозрюють, що представники «Донских углей» разом з ДП «Торговий дім «Східний Енерго-Альянс», «Міністерством доходів і зборів ЛНР» та іншими незаконними утвореннями створили злочинний механізм придбання кам’яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини. Далі вугілля з окупованих територій реалізується російським компаніям, а податки йдуть до бюджету терористичної ЛНР. З огляду на це, СБУ 2 лютого відкрила кримінальне провадження за ст. 258−5 «фінансування тероризму».

Очільник СБУ Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Запровадження санкцій — іще один важливий та послідовний крок для цього. Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Нацрадою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення, — наголосив Баканов.

Він також заявив про існування значної різниці між «свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою».

Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України, — резюмував Баканов.

Нагадаємо, санкції проти нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака — правої руки кума Путіна Віктора Медведчука 2 лютого запровадив президент Володимир Зеленський після рішення Ради національної безпеки і оборони. Під санкції потрапили канали «112-Україна», ZIK і NewsOne і їхня трансляція була припинена через 30 хвилин після публікації указу президента.