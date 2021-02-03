Дякую, дуже дякую — Зеленський відзначив «активістів» санкційного процесу

https://racurs.ua/ua/n149896-dyakuu-duje-dyakuu-zelenskyy-vidznachyv-aktyvistiv-sankciynogo-procesu.html

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Санкції проти телепулу Віктора Медведчука президент Володимир Зеленський вважає колегіальними та юридично вмотивованими.

Глава держави повідомив 3 лютого у своїх соцмережах, що рішення про санкції щодо Тараса Козака ухвалили одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього.

Зеленський подякував усім причетним до цього процесу — членам РНБО, громадянському суспільству та СБУ.

Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію. Вдячний і представникам громадянського суспільства — за те, що абсолютно точно зрозуміли та підтримали необхідність цього рішення РНБО. Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку, — написав президент.



Коментар президента відрізняється від того, як пояснив процедуру та мотиви запровадження санкцій спікер Ради Дмитро Разумков. Голова парламенту сьогодні сказав, що рішення РНБО ухвалювалося шляхом письмового опитування, а у пакеті документів додаткової інформації від українських спецслужб не було.

Раніше Зеленський окремо пояснив запровадження санкцій до власника трьох каналів медіапулу Медведчука іноземному істеблішменту. Він заперечив порушення свободи слова у рішенні щодо санкцій проти фактичного власника каналів Козака.