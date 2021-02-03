Матрос з Миколаївщини загинув в ООС від кулі снайпера (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n149897-matros-z-mykolayivschyny-zagynuv-v-oos-vid-kuli-snaypera-foto.htmlРакурс
Військовослужбовець Збройних сил України внаслідок пострілу російського снайпера отримав важке поранення, яке стало для нього смертельним.
Трагедія сталася 2 лютого неподалік села Шуми Донецької області. Про це повідомляє речник ООС.
Повідомляється, що снайпер поранив 38-річного старшого матроса 503 окремого батальйону морської піхоти Дмитра Власенка. Побратими та медики надали воїну всю необхідну допомогу, проте вже
за годину лікарі констатували смерть — поранення виявилось несумісним із життям. Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у батальйоні понад три роки.
За інформацією Миколаївської ОДА, поховання військовослужбовця відбудеться п’ятого лютого в селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що миротворець місії ОНН у Демократичній Республіці Конго та військовослужбовець української армії, старший лейтенант Олександр Мулявка загинув під час виконання службових обов’язків.