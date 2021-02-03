В ТКГ забули про вбивство захисника Донбасу

Вбивство захисника. Фото: Зеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n149911-v-tkg-zabuly-pro-vbyvstvo-zahysnyka-donbasu.html

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Війна на Донбасі продовжується, однак у тристоронній контактній групі (ТКГ) вирішили не приділяти уваги бойовим втратам української сторони.

Під час засідання ТКГ глави делегацій не обговорювали втрату українського військового, який загинув від вистрілу ворожого снайпера учора, 2 лютого. Про це стало відомо з прес-релізу ТКГ.

Повідомляється, що під час зустрічі українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на «збереженні режиму припинення вогню». Також своїми пріоритетними завданнями назвали:

забезпечення безперешкодного доступу МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб, звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування;

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення;

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

Українська делегація наголосила, що основні технічні умови, необхідні для відновлення повноцінної роботи КПВВ «Щастя» та «Золоте», будуть виконані урядом України ініціативно. Мова йде про надання автобусів-човників, що мають перевозити пасажирів через лінію розмежування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військовослужбовець Збройних сил України внаслідок пострілу російського снайпера отримав важке поранення, яке стало для нього смертельним. Трагедія сталася 2 лютого неподалік села Шуми Донецької області.

Повідомляється, що снайпер поранив 38-річного старшого матроса 503 окремого батальйону морської піхоти Дмитра Власенка. Побратими та медики надали воїну всю необхідну допомогу, проте вже за годину лікарі констатували смерть — поранення виявилось несумісним із життям. Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у батальйоні понад три роки.