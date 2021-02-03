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Ракурс
Правила проходження військової служби змінив Кабмін

Правила проходження військової служби змінив Кабмін

3 лют 2021, 16:03
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Правила проходження військової служби у Державній прикордонній службі України змінив під час засідання 3 лютого Кабінет міністрів.

Зміни стосуються укладення контрактів, забезпечення гендерної рівності проходження служби військовослужбовцями-жінками. Також надаються права присвоєння чергових військових звань достроково і посмертно рядовому, сержантському і старшинському складу, унормовується порядок надання відпусток та порядок звільнення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що призов 2021 року збільшиться на 2 тис. призовників у порівнянні з минулим роком. Так, у новому році на строкову військову службу планують призвати 32 тис. осіб.


Джерело: Ракурс


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