Правила проходження військової служби змінив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n149910-pravyla-prohodjennya-viyskovoyi-slujby-zminyv-kabmin.html

Ракурс

Правила проходження військової служби у Державній прикордонній службі України змінив під час засідання 3 лютого Кабінет міністрів.

Зміни стосуються укладення контрактів, забезпечення гендерної рівності проходження служби військовослужбовцями-жінками. Також надаються права присвоєння чергових військових звань достроково і посмертно рядовому, сержантському і старшинському складу, унормовується порядок надання відпусток та порядок звільнення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що призов 2021 року збільшиться на 2 тис. призовників у порівнянні з минулим роком. Так, у новому році на строкову військову службу планують призвати 32 тис. осіб.