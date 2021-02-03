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Правила прохождения военной службы изменил Кабмин
Правила прохождения военной службы изменил Кабминhttps://racurs.ua/n149910-pravila-prohojdeniya-voennoy-slujby-izmenil-kabmin.htmlРакурс
Правила прохождения военной службы в Государственной пограничной службе Украины изменил во время заседания 3 февраля Кабинет министров.
Изменения касаются заключения контрактов, обеспечения гендерного равенства прохождения службы военнослужащими-женщинами. Также предоставляются права присвоения очередных воинских званий досрочно и посмертно рядовому, сержантскому и старшинскому составу, нормируется порядок предоставления отпусков и порядок увольнения.
Ранее «Ракурс» сообщал, что призыв в 2021 году увеличится на 2 тыс. призывников по сравнению с прошлым годом. Так, в новом году на срочную военную службу планируют призвать 32 тыс. человек.
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