Правила прохождения военной службы изменил Кабмин

https://racurs.ua/n149910-pravila-prohojdeniya-voennoy-slujby-izmenil-kabmin.html

Ракурс

Правила прохождения военной службы в Государственной пограничной службе Украины изменил во время заседания 3 февраля Кабинет министров.

Изменения касаются заключения контрактов, обеспечения гендерного равенства прохождения службы военнослужащими-женщинами. Также предоставляются права присвоения очередных воинских званий досрочно и посмертно рядовому, сержантскому и старшинскому составу, нормируется порядок предоставления отпусков и порядок увольнения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что призыв в 2021 году увеличится на 2 тыс. призывников по сравнению с прошлым годом. Так, в новом году на срочную военную службу планируют призвать 32 тыс. человек.