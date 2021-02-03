Последствия социальной изоляции во время пандемии назвали ученые. Фото: medlux

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Социальная изоляция во время пандемии коронавируса усиливает тягу к сигаретам, алкоголю и перееданию, выяснили австралийские учёные.

Активная социализация, наоборот, эффективно помогает человеку бороться с вредными привычками, сообщает ТАСС.

Изоляция может оказать существенное влияние не только на психическое, но и на физическое здоровье человека, вызывая даже развитие таких состояний как тревожность.

В ходе экспериментов на лабораторных животных исследователи выяснили, что привыкшие к никотину крысы, будучи социально изолированными, гораздо чаще начинали вновь искать источник никотина — даже после периода воздержания.

Когда крыс вернули обратно к товарищам, они больше не искали никотин. Аналогичные результаты показали и эксперименты, где вместо никотина учёные использовали сахар.

Таким образом, активное социальное взаимодействие помогает избавиться от вредных привычек, приобретённых во время вынужденной изоляции и карантина, так актуальных во время нынешней пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперименты на животных, считают учёные, убедительно доказали, что активная социальная жизнь благотворно влияет как на психическое, так и на физическое здоровье человека, помогая снизить тягу к пагубным пристрастиям.

Возможность встретиться и поговорить с друзьями отвлекает от курения, употребления алкоголя и лишней пищи, уверяют исследователи.

По их мнению, социальная вовлеченность играет более значительную роль в борьбе с зависимостями, чем считалось раньше, а вот социальная изоляция, наоборот, мешает ей.

Напомним, законность карантина поставили под сомнение в Европе. Ограничения, которые вводят политики в большинстве стран мира, нарушают права граждан, и не регулируются законами.