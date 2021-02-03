В Украине ввели санкции против ряда телеканалов, фото: «Лучшие VPN-сервисы»

https://racurs.ua/n149908-zablokirovat-telekanaly-medvedchuka-na-youtube-budet-prosit-minkult.html

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Министерство культуры Украины направит компании YouTube решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов «NewsOne», «ZIK», «112 Украина», которые юридически принадлежат «правой руке» Виктора Медведчука — нардепу Тарасу Козаку.

Этим письмом ведомство будет просить закрыть страницы указанных СМИ на видеосервисе YouTube. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам министра, эти телеканалы представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины в том числе и в форме интернет-трансляции, поскольку являются не СМИ, а «частью пропагандистской войны России против Украины».

YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен — популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент, — добавил Ткаченко.



2 января президент Украины Владимир Зеленский во исполнение соответствующего решения СНБО ввел санкции против Козака, в результате которых была заблокирована деятельность нескольких телеканалов.

Напомним, по информации СМИ, Козак попал под санкции из-за причастности к схемам поставок угля из временно оккупированных территорий Донбасса.