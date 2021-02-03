Наслідки соціальної ізоляції під час пандемії назвали вчені. Фото: medlux

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Соціальна ізоляція під час пандемії коронавірусу підсилює тягу до сигарет, алкоголю та переїдання, з’ясували австралійські вчені.

Активна соціалізація, навпаки, ефективно допомагає людині боротися зі шкідливими звичками, повідомляє ТАСС.

Ізоляція має істотний вплив не тільки на психічне, але і на фізичне здоров’я людини, викликаючи розвиток тривожності.

В ході експериментів на лабораторних тваринах дослідники з’ясували, що звиклі до нікотину щури, будучи соціально ізольованими, набагато частіше починали знову шукати джерело нікотину — навіть після періоду утримання.

Коли щурів повернули назад до товаришів, вони більше не шукали нікотин. Аналогічні результати показали й експерименти, де замість нікотину вчені використовували цукор.

Активна соціальна взаємодія допомагає позбутися шкідливих звичок, набутих під час вимушеної ізоляції та карантину.

Експерименти на тваринах, вважають вчені, переконливо довели, що активне соціальне життя позитивно впливає як на психічне, так і на фізичне здоров’я людини, допомагаючи знизити тягу до шкідливих звичок.

Можливість зустрітися і поговорити з друзями відволікає від куріння, вживання алкоголю і зайвої їжі, запевняють дослідники.

На їхню думку, соціальна залученість відіграє важливу роль в боротьбі з залежностями, а от соціальна ізоляція, навпаки, заважає їй.

Нагадаємо, законність карантинних обмежень поставили під сумнів у Європі. Обмеження, які запроваджують політики у більшості країн світу, порушують права громадян, та не регулюються законами.