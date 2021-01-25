Законність карантинних обмежень поставили під сумнів у Європі

Карантин. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149516-zakonnist-karantynnyh-obmejen-postavyly-pid-sumniv-u-ievropi.html

Ракурс

Коронавірус у світі та його активне розповсюдження «принесло» відповідні карантинні обмеження. Натомість обмеження, які запроваджують політики у більшості країн світу, порушують права громадян та не регулюються законами.

Про це повідомляє суддя Європейського суду з прав людини Анна Юдківська на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, поліцейський суд Брюсселю 12 січня виправдав чоловіка, якого намагалися притягнути до відповідальності за відсутність маски на вулиці. Так, суддя вирішив, що обов’язкове носіння маски в публічному просторі є неконституційним — він постановив, що карантинні заходи повинні бути засновані на законі та бути сумісними з іншими правами.

Добою раніше, 11 січня, Окружний суд міста Веймар, що у Німеччині, визнав заборону на соціальні контакти неконституційною. За висновком суду, порядок заборони контактів порушував людську гідність, і не був пропорційним.

Відомо, що у цій справі особа була притягнута до кримінальної відповідальності та мала бути оштрафована на 200 євро за святкування дня народження разом із ще сімома людьми наприкінці квітня 2020 року, тим самим порушивши карантинні вимоги до контактів (лише члени не більше ніж двох домогосподарств могли бути разом).

Суддя у справі постановив, що заборона на контакт — це серйозне посягання на громадянські права, оскільки однією з основних свобод людей у вільному суспільстві є можливість самостійно визначати, з якими людьми, і за яких обставин вони вступають у контакт. Натомість держава повинна утримуватися від будь-якого регулювання та обмежувального втручання.

Суд також вивчив дослідження, які показують, наскільки неефективною є заборона контактів, та детально розглянув побічну шкоду рішення про локдаун. Тому, на думку судді, не може бути сумнівів у тому, що кількість смертей, пов’язаних лише із заходами локдауну, перевищує кількість смертей, якім запобіг локдаун, в багато разів.

Зауважимо, що обидва рішення, які винесли судді в обох країнах, вже були оскаржені прокуратурою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу, яка триває у світі, призвела до запровадження низки карантинних заходів, покликаних стримати розповсюдження хвороби. Виявилося, що жінки більш відповідально ставляться до дотримання карантинних обмежень.