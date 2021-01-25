Законность карантина поставили под сомнение в Европе

Карантин. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149516-zakonnost-karantina-postavili-pod-somnenie-v-evrope.html

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Коронавирус в мире и его активное распространение «принесло» соответствующие карантинные ограничения. В то же время ограничения, которые вводят политики в большинстве стран мира, нарушают права граждан, и не регулируются законами.

Об этом сообщает судья Европейского суда по правам человека Анна Юдковская на своей странице в Facebook.

По ее словам, полицейский суд Брюсселя 12 января оправдал мужчину, которого пытались привлечь к ответственности за отсутствие маски на улице. Так, судья решил, что обязательное ношение маски в публичном месте является неконституционным — он постановил, что карантинные меры должны быть основаны на законе и быть совместимыми с другими правами.

Сутками ранее, 11 января, Окружной суд Веймара, что в Германии, признал запрет на социальные контакты неконституционным. По заключению суда, порядок запрета контактов нарушал человеческое достоинство, а наказание не было пропорциональным.

Известно, что в этом деле гражданина было привлечено к уголовной ответственности и он должен был быть оштрафован на 200 евро за празднование дня рождения вместе с еще семью людьми в конце апреля 2020 года, тем самым нарушив карантинные ограничения на контакты (только члены не более двух домохозяйств могли быть вместе).

Судья по делу постановил, что запрет на контакт — это серьезное посягательство на гражданские права, поскольку одной из основных свобод людей в свободном обществе является возможность самостоятельно определять, с какими людьми и при каких обстоятельствах они вступают в контакт. Государство же должно воздерживаться от любого регулирования и ограничительного вмешательства.

Суд также изучил исследования, которые показывают, насколько неэффективен запрет контактов, и подробно рассмотрел побочный вред решения о локдауне. Поэтому, по мнению судьи, не может быть сомнений в том, что количество смертей, связанных с карантинными ограничениями, превышает количество смертей, которые предотвратил локдаун, во много раз.

Отметим, что оба решения, которые вынесли судьи в обеих странах, уже были обжалованы прокуратурой.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса, которая продолжается в мире, привела к внедрению ряда карантинных мероприятий, призванных сдержать распространение болезни. Оказалось, что женщины более ответственно относятся к соблюдению карантина.