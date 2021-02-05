Рада собралась послушать Шмыгаля по поводу карантина и вакцинации

https://racurs.ua/n149984-rada-sobralas-poslushat-shmygalya-po-povodu-karantina-i-vakcinacii-translyaciya.html

Ракурс

Вопросы карантина и вакцинации заслушают в Верховной Раде в пятницу, 5 февраля.

Согласно повестке дня, состоится час вопросов к правительству. Нардепы заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу проведения карантинных мероприятий, введенных правительством в январе 2021 года, и о выполнении плана вакцинации населения Украины от СOVID-19.

В повестке дня — 56 вопросов. В частности, урегулирование процедуры выборов ректоров высших учебных заведений, введение электронной трудовой книжки, работа АМКУ, зачисление адвокатского, нотариального стажа и стажа работы арбитражным управляющим требований для возможности претендовать на должности в государственной службе.