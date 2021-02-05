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Ракурс
Рада собралась послушать Шмыгаля по поводу карантина и вакцинации

Рада собралась послушать Шмыгаля по поводу карантина и вакцинации (ТРАНСЛЯЦИЯ)

5 фев 2021, 10:06
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Вопросы карантина и вакцинации заслушают в Верховной Раде в пятницу, 5 февраля.

Согласно повестке дня, состоится час вопросов к правительству. Нардепы заслушают премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу проведения карантинных мероприятий, введенных правительством в январе 2021 года, и о выполнении плана вакцинации населения Украины от СOVID-19.


В повестке дня — 56 вопросов. В частности, урегулирование процедуры выборов ректоров высших учебных заведений, введение электронной трудовой книжки, работа АМКУ, зачисление адвокатского, нотариального стажа и стажа работы арбитражным управляющим требований для возможности претендовать на должности в государственной службе.

Источник: Ракурс


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