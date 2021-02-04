Карантин в Украине продлят до 30 апреля — Шмыгаль

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Карантин в Украине продлят до 30 апреля. Об этом заявил 4 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече «Европейской бизнес ассоциации», посвященной глобальному обзору экономики Украины.

Также, по словам главы правительства, скорее всего 30 апреля — это не окончательный срок. Шмыгаль добавил, что условия карантина, вероятно, будут изменяться в сторону смягчения и перехода к адаптивной форме коронавирусных ограничений.

Карантин будем продлять до 30 апреля, но… Скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего, его продлят в той или иной форме, — рассказал Шмыгаль.

Кроме этого, глава Кабмина выразил мнение, что Украина может победить коронавирусную инфекцию уже в этом году.

Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц — это такой показатель… Как мы будем двигаться дальше, — добавил Шмыгаль.

Напомним, 9 декабря правительство утвердило инициированное Министерством здравоохранения решение о продлении карантина до 28 февраля 2021 года с усилением ограничений на период с 8 до 24 января.