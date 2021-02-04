Карантин в Украине продлят до 30 апреля — Шмыгаль

Карантин в Украине продлят до 30 апреля — Шмыгальhttps://racurs.ua/n149941-karantin-v-ukraine-prodlyat-do-30-aprelya-shmygal.htmlРакурс
Карантин в Украине продлят до 30 апреля. Об этом заявил 4 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече «Европейской бизнес ассоциации», посвященной глобальному обзору экономики Украины.
Также, по словам главы правительства, скорее всего 30 апреля — это не окончательный срок. Шмыгаль добавил, что условия карантина, вероятно, будут изменяться в сторону смягчения и перехода к адаптивной форме коронавирусных ограничений.
Карантин будем продлять до 30 апреля, но… Скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего, его продлят в той или иной форме, — рассказал Шмыгаль.
Кроме этого, глава Кабмина выразил мнение, что Украина может победить коронавирусную инфекцию уже в этом году.
Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц — это такой показатель… Как мы будем двигаться дальше, — добавил Шмыгаль.
Напомним, 9 декабря правительство утвердило инициированное Министерством здравоохранения решение о продлении карантина до 28 февраля 2021 года с усилением ограничений на период с 8 до 24 января.