ВАКС остановил решение Печерского суда — Венедиктова вернет в НАБУ дело Татарова, фото — ЦПК

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который обязал забрать дело заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова из НАБУ.

Именно на основании этого решения Печерского суда заместитель генпрокурора Венедиктов передал дело в СБУ.

Сейчас решение приостановили до принятия решения апелляционной палаты ВАКС. Теперь Венедиктова должна отменить решение своего заместителя о передаче дела, а дело вернуть в НАБУ, сообщает Центр противодействия коррупции.

Судьи также обязали Госбюро расследований, в котором находятся материалы дела, немедленно доставить их в ВАКС. Сейчас следователь не хочет этого делать, а ВАКС не может без материалов пересмотреть решение Печерского суда.

СМИ сообщали, что документы изъяли в рамках дела о возможном вмешательстве Венедиктовой в дело Татарова, когда она сменила группу прокуроров. Аналогичное дело расследуется и в НАБУ.

Сегодня новые прокуроры от Офиса генпрокурора, назначенные вместо САП, просили не рассматривать жалобу на решение Печерского райсуда вообще, поскольку дело уже не подсудно ВАКС.

Ранее прокуроры от Офиса генпрокурора изменили подозрение экс-депутату Максиму Микитасю, от которого Татаров и передавал взятку, с коррупционной статьи на некоррупционную. Они пытаются аргументировать этим то, что дело Татарова не может рассматриваться в ВАКС.