«Слуга народа» потеряла позиции в рейтинге партий. Фото:

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Ракурс

Свежий рейтинг украинских партий представили социологи. Результаты нового опроса свидетельствуют о падении рейтинга «Слуги народа».

Так, президентская партия «Слуга народа» больше не лидирует в рейтинге. А в целом, если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале февраля 2021 года, то барьер в 5% с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии. Все они сейчас представлены в парламенте. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Лидером партий, по мнению опрошенных, является «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эту политсилу на выборах готовы поддержать 18,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором (в начале января — 17,4%). А «Слуга народа» оказалась на второй позиции с 18,6%. За последний месяц рейтинг президентской партии снизился с 21,6%.

Третью строчку заняла «Европейская солидарность» с 15,2%, а месяц назад ее поддерживали 17,4%. За «Батькивщину» были готовы проголосовать 12,2%, а месяц назад этот показатель достигал 10,9%.

Пятипроцентный барьер по результатам опроса не преодолевают ряд партий, но за них украинцы готовы голосовать. «Украинскую стратегию Гройсмана» поддерживают 4,8% респондентов, Радикальную партию — 4,7%, партию «Сила и честь» — 4,5%, «За будущее» — 4,4%, партию «Голос» — 3,5%, партию Шария — 3,4%, партию «Свобода» — 3,1%, партию УДАР Виталия Кличко — 2,4%, «Наш край» — 1,4%.

Соцгруппа «Рейтинг» проводила опрос 2−3 февраля среди 2 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом опроса были телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, Киевский международный институт социологии проанализировал рейтинги доверия украинцев к представителям власти на основе результатов опроса, проведенного с 27 января по 1 февраля. Оказалось, что президенту Владимиру Зеленскому доверяют 35,6% респондентов, а 59,6% — не доверяют.