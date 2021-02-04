«Слуга народу» втратила позиції в рейтингу партій. Фото:

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Ракурс

Свіжий рейтинг українських партій представили соціологи. Результати нового опитування свідчать про падіння рейтингу «Слуги народу».

Так, президентська партія «Слуга народу» більше не лідирує в рейтингу. А загалом, якби вибори до Верховної Ради проходили на початку лютого 2021 року, то бар'єр у 5% з високою ймовірністю подолали б чотири партії. Всі вони зараз представлені в парламенті. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Лідером партій, на думку опитаних українців, є «Опозиційна платформа — За життя». Цю політсилу на виборах готові підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором (на початку січня — 17,4%). А «Слуга народу» опинилася на другій позиції з 18,6%. За останній місяць рейтинг президентської партії знизився з 21,6%.

Третю сходинку посіла «Європейська солідарність» з 15,2%, а місяць тому її підтримували 17,4%. За «Батьківщину» були готові проголосувати 12,2%, а місяць тому цей показник сягав 10,9%.

П’ятивідсотковий бар'єр за результатами опитування не долають низка партій, але за них українці готові голосувати. «Українську стратегію Гройсмана» підтримують 4,8% респондентів, Радикальну партію — 4,7%, партію «Сила і честь» — 4,5%, «За майбутнє" — 4,4%, партію «Голос» — 3,5%, партію Шарія — 3,4%, партію «Свобода» — 3,1%, партію УДАР Віталія Кличка — 2,4%, «Наш край» — 1,4%.

Соцгрупа «Рейтинг» проводила опитування 2−3 лютого серед 2 тис. респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом опитування були телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології проаналізував рейтинги довіри українців до представників влади на основі результатів опитування, проведеного з 27 січня по 1 лютого. Виявилося, що президенту Володимиру Зеленському довіряють 35,6% респондентів, а 59,6% — не довіряють.