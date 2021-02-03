Кличко обійшов Зеленського у рейтингу довіри українців, Гройсман дихає в спину — опитування

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Рейтинг довіри до політиків в Україні проаналізував Київський міжнародний інститут соціології на основі результатів опитування, проведеного з 27 січня по 1 лютого. Так, президенту Володимиру Зеленському довіряють 35,6% респондентів, а 59,6% - не довіряють.

Найбільше респондентів довіряють меру Києва Віталію Кличку (37,5% довіряють і 51,8% не довіряють), Зеленському (35,6% проти 59,6%), — йдеться в повідомленні, оприлюдненому КМІС 3 лютого.

Третє місце у рейтингу довіри українців посідає екс-прем'єр Володимир Гройсман (30,9% проти 54,2%). Проросійському політику Юрію Бойку довіряють 28,9% опитаних, а 48,4% - не довіряють.

Рейтинг довіри шоумену Сергію Притулі становить 27,3%, спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову — 26,6%, нардепу Юлії Тимошенко — 26,2%, політику Олегу Ляшку — 25%, Петру Порошенку — 22,7%.

Якщо порівняти новий рейтинг довіри з грудневим, то найбільші зміни простежуються у:

Кличка — ріст з 31,8% до 37,5%,

Гройсмана — ріст з 25,4% до 30,9%,



Тимошенко — ріст з 16,6% до 26,2%.

Нагадаємо, з 27 січня до 1 лютого 2021 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів було опитано 1 тис. 205 респондентів, котрі мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України.