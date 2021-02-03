Кличко обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев, Гройсман «дышит в спину» — опрос

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Рейтинг доверия политикам в Украине составил Киевский международный институт социологии на основе результатов опроса, проведенного с 27 января по 1 февраля. Так, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 35,6% респондентов, а 59,6% - не доверяют.

Больше всего респондентов доверяют мэру Киева Виталию Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют), Зеленскому (35,6% против 59,6%), — говорится в сообщении, обнародованном КМИС 3 февраля.

Третье место в рейтинге доверия украинцев занимает экс-премьер Владимир Гройсман (30,9% против 54,2%). Пророссийскому политику Юрию Бойко доверяют 28,9% опрошенных, а 48,4% - не доверяют.

Рейтинг доверия шоумену Сергею Притуле составляет 27,3%, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову — 26,6%, нардепу Юлии Тимошенко — 26,2%, политику Олегу Ляшко — 25%, Петру Порошенко — 22,7%.

Если сравнить новый рейтинг доверия с декабрьским, то наибольшие изменения наблюдаются в рейтинге:

Кличко — рост с 31,8% до 37,5%,

Гройсмана — рост с 25,4% до 30,9%,



Тимошенко — рост с 16,6% до 26,2%.

Напомним, с 27 января по 1 февраля 2021 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов были опрошены 1 тыс. 205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах со всех регионов Украины.