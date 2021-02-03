В Украине могут значительно возрасти штрафы за «домашнее насилие», фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

https://racurs.ua/n149898-v-sotni-raz-rada-predvaritelno-podderjala-znachitelnoe-povyshenie-shtrafov-za-domashnee-nasilie.html

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Верховная Рада сегодня, 3 февраля, приняла за основу законопроект № 3908−1, который предусматривает значительное повышение штрафов за домашнее насилие (со 170−680 грн до 17−68 тыс. грн).

За соответствующее решение проголосовали 238 народных избранников. Об этом сообщается на сайте парламента.

Впрочем, авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают необходимость отказа от широкого применения штрафа в качестве наказания в таких случаях. Дело в том, что в большинстве случаев штраф уплачиваются из семейного бюджета или даже «из кармана» самого пострадавшего лица, если обидчик не имеет источника доходов.

Также этот законопроект предусматривает другие нововведения:

добавляет санкцию в виде общественно полезных работ с направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему;

военный за совершение этого преступления привлекать на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава;

срок рассмотрения таких дел увеличивается с трех до шести месяцев;

рассмотрение дел разрешается без присутствия нарушителя, если он был надлежащим образом уведомлен.

Напомним, в мае 2020 года в Киеве открыли «кризисную комнату» для проживания жертв домашнего насилия.