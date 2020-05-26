Первую «кризисную комнату» открыли в Киеве, фото: Liter.kz

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В Киеве открыли первую так называемую «кризисную комнату», в которой найти временное пристанище смогут жертвы домашнего насилия.

Адрес, где эта комната расположена, не раскрывается в целях безопасности пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Одновременно в такой комнате могут находиться четверо взрослых и двое детей. Пострадавших будут обеспечивать питанием и средствами личной гигиены. Также они смогут получить весь спектр необходимой помощи: психологической и юридической.

После завершения предельного срока пребывания в «кризисной комнате» пострадавших могут устроить в приют или иные специализированные службы.

В «кризисных комнатах» будут работать четыре социальных работника, которые будут меняться по графику, что позволит поселять пострадавших в любое время суток.

Отмечается, что открытие «кризисной комнаты» — один из этапов формирования полноценной системы противодействия насилию в столице. Ранее заработала круглосуточная служба «Телефон доверия», которая оказывает психологическую поддержку пострадавшим от домашнего насилия. Связаться с «телефону доверия» можно по мобильным телефону (044) 272−15−00 или по стационарному 15−00.

«Кризисную комнату» открыли в рамках сотрудничества в этой сфере между КГГА и Фондом народонаселения ООН, договор о котором был подписан в октябре прошлого года.

Напомним, осенью прошлого года в Киеве за домашнее насилие 33-летнего киевлянина отправили за решетку.