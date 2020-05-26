Першу «кризову кімнату» для жертв домашнього насильства відкрили в Києві, фото: Liter.kz

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У Києві відкрили першу так звану «кризову кімнату», в якій знайти тимчасовий притулок зможуть жертви домашнього насильства.

Адреса, де ця кімната розміщена, не розкривається задля безпеки постраждалих. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Одночасно в такій кімнаті можуть перебувати четверо дорослих та двоє дітей. Постраждалих забезпечуватимуть харчуванням та засобами особистої гігієни. Також вони зможуть отримати весь спектр необхідної допомоги: психологічної та юридичної.

Після завершення граничного строку перебування в «кризовій кімнаті» постраждалих можуть влаштувати до притулку чи інших спеціалізованих служб.

В «кризових кімнатах» працюватимуть чотири соціальні працівники, які змінюватимуться за графіком, що дозволить поселяти постраждалих у будь-який час доби.

Зазначається, що відкриття «кризової кімнати» — один із етапів формування повноцінної системи протидії насильству в столиці. Раніше запрацювала цілодобова служба «Телефон довіри», яка надає психологічну підтримку постраждалим від домашнього насильства. Зв’язатися з «Телефоном довіри» можна за мобільним номером (044) 272−15−00 або стаціонарним 15−00.

«Кризову кімнату» відкрили в межах співпраці у цій сфері між КМДА та Фондом народонаселення ООН, договір про яку було підписано в жовтні минулого року.

Нагадаємо, восени минулого року в Києві за домашнє насильство 33-річного киянина відправили за ґрати.