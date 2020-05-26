Поліцейським обирають запобіжний захід. Фото: Буг

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Запобіжний захід через зґвалтування в Кагарлику сьогодні обирають двом співробітникам поліції.

Голосіївський районний суд Києва 26 травня розпочав засідання на якому оберуть запобіжний захід поліцейським із Кагарлика, які підозрюються у побитті та зґвалтуванні жінки. Прокуратура проситиме суд арештувати підозрюваних без права внесення застави. Про це заявила речниця прокуратури Київської області Віта Блаженко, передає УНІАН.

Тим часом т. в. о начальника Кагарлицького відділення поліції Дмитро Литвин у коментарі «Громадському» заявив, що треба розібратися у ситуації та оцінити дії попереднього керівництва відділку, яке не звертало увагу на працівників та їх вчинки.

Нагадаємо, що у Кагарлицькому відділку поліції катували людей. У ніч з 23 на 24 травня до лікарів звернулася жінка, яку до відділення поліції викликали як свідка, а згодом у службовому кабінеті її побили та зґвалтували двоє поліцейських. Ці ж нелюди катували ще одного потерпілого: били по голові палицями, погрожували зґвалтуванням та стріляли із пістолета над головою.

Сьогодні слідчі ДБР повідомили про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів вищевказаного відділення поліції. Оперуповноважений підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України).

Начальник одного з секторів Кагарлицького ВП підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).