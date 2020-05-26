Полицейским избирают меру пресечения. Фото: Буг

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Меру пресечения за изнасилование в Кагарлыке сегодня избирают двум сотрудникам полиции.

Голосеевский районный суд Киева 26 мая начал заседание, на котором изберут меру пресечения полицейским из Кагарлыка, которые подозреваются в избиении и изнасиловании женщины. Прокуратура будет просить суд арестовать подозреваемых без права внесения залога. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Вита Блаженко, передает УНИАН.

Тем временем в. и. о начальника Кагарлыкского отделения полиции Дмитрий Литвин в комментарии «Громадському» заявил, что надо разобраться в ситуации и оценить действия предыдущего руководства отделения, которое не обращало внимание на работников и их поступки.

Напомним, что в Кагарлыкском отделении полиции пытали людей. В ночь с 23 на 24 мая к врачам обратилась женщина, которую в отделение полиции вызвали как свидетеля, а впоследствии в служебном кабинете ее избили и изнасиловали два сотрудника. Эти же нелюди пытали еще одного пострадавшего: били по голове дубинками, угрожали изнасилованием и стреляли из пистолета над головой.

Сегодня следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов вышеуказанного отделения полиции. Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Начальник одного из секторов Кагарлыкского ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).