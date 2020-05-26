Крещение сирот в приюте Одессы устроила во время карантина помощница депутата: фото

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Крещение сирот в приюте Одессы устроила помощница депутата областного совета, глава областного «Совета мира» Тамила Афанасьева. Во время карантина она наведалась в специализированный дом ребенка № 1, где вместе со священником УПЦ Московского патриархата крестила детей-сирот.

Фотографии своего визита в детдом Афанасьева опубликовала на своей Инстаграм-странице.

Событие, которое произошло сегодня, никого не оставит равнодушным, так как пятеро малышей — сироток обрели сегодня крестных мам и пап, а главное, что теперь у всех есть ангелы хранители, ведь порой маленькие сиротки самые беззащитные в этом мире, — написала Афанасьева.

Она также обнародовала фотографии детей с журналами «Фаворит» со своим портретом на обложке. Местные СМИ Одессы пишут, что поступок Афанасьевой и публикация фото полуобнаженных детей вызвали бурную реакцию в обществе.

Я напомню, что фотографии полуодетых детей в нижнем белье являются предметом торговли на форумах для педофилов, в сети Darknet. Кроме того, их публикация прямо нарушает ряд законов Украины, так как такие фото являются персональными данными детей, — отреагировала правозащитница Зоя Мельник.





После критики Афанасьева удалила фотографии из приюта.