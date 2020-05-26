Новости спорта: Роналду исполнил невероятный трюк, фото — Sport.ua

https://racurs.ua/n138796-kak-legenda-nba-ronaldu-ispolnil-neveroyatnyy-truk-video.html

Ракурс

Криштиану Роналду оказался в фокусе внимания СМИ и болельщиков даже на карантине. Его «Ювентус» сейчас готовится к возобновлению сезона в итальянском чемпионате и португальский форвард поразил болельщиков невероятным трюком.

Роналду решил развлечься и с первой попытки отправил ногой мяч в баскетбольное кольцо, которое висит на тренировочной площадке «Ювентуса». Соответствующее видео появилось в Twitter туринского клуба.

Так же легко, как ты и любишь, Криштиану! — говорится в сообщении «Ювентуса» под видео.

Пользователи пришли в восторг от удара форварда. Некоторые сравнил его с легендой НБА Майклом Джорданом, а кто-то признался, что пробовал повторить финт, но у него на это ушло не менее 100 попыток.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был приостановлен. Сейчас футбольные власти страны обсуждает восстановление Серии А. Командам разрешили проводить индивидуальные тренировки.

«Ракурс» сообщал, что Роналду на четыре месяца отказался от зарплаты в «Ювентусе».