Наче легенда НБА: Роналду виконав неймовірний трюк, фото — Sport.ua

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Ракурс

Кріштіану Роналду опинився у фокусі уваги ЗМІ та вболівальників навіть на карантині. Його «Ювентус» нині готується до відновлення сезону в італійському чемпіонаті і португальський форвард вразив уболівальників неймовірним трюком.

Роналду вирішив розважитися і з першої спроби відправив ногою м’яча у баскетбольне кільце, яке висить на тренувальному майданчику «Ювентуса». Відповідне відео з’явилося в Twitter туринського клубу.

Так само легко, як ти і любиш, Кріштіану! — йдеться в повідомленні «Ювентуса» під відео.

Користувачі прийшли у захват від удару форварда. Дехто порівняв його з легендою НБА Майклом Джорданом, а хтось зізнався, що пробував повторити фінт, але у нього на це пішло не менше 100 спроб.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Італії був призупинений. Наразі футбольна влада країни обговорює відновлення Серії А. Командам дозволили проводити індивідуальні тренування.

«Ракурс» повідомляв, що Роналду на чотири місяці відмовився від зарплати в «Ювентусі».