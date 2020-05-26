Хрещення сиріт в притулку Одеси влаштувала під час карантину помічниця депутата: фото

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Хрещення сиріт в притулку Одеси влаштувала помічниця депутата обласної ради, голова обласного «Ради миру» Таміла Афанасьєва. Під час карантину вона навідалася в спеціалізований будинок дитини № 1, де разом зі священиком УПЦ Московського патріархату хрестила дітей-сиріт.

Фотографії свого візиту в дитбудинок Афанасьєва опублікувала на своїй Інстаграм-сторінці.

Подія, що сталася сьогодні, нікого не залишить байдужим, бо п’ятеро малюків-сиріток знайшли сьогодні хресних мам і тат, а головне, що тепер у всіх є ангели охоронці, адже часом маленькі сирітки найбеззахисніші в цьому світі, — написала Афанасьєва.

Вона також оприлюднила фотографії дітей з журналами «Фаворит» зі своїм портретом на обкладинці. Місцеві ЗМІ Одеси пишуть, що вчинок Афанасьєвої і публікація фото напівоголених дітей викликали бурхливу реакцію в суспільстві.

Нагадаю, що фото напіводягнених дітей в нижній білизні є предметом торгівлі на форумах для педофілів, в мережі Darknet. Крім того, їх публікація прямо порушує низку законів України, оскільки такі фото є персональними даними дітей, — відреагувала правозахисниця Зоя Мельник.





Після критики Афанасьєва видалила фотографії з притулку.