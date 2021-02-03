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Ракурс
В Україні можуть значно зрости штрафи за «домашнє насильство», фото: Департамент праці та соціального захисту населення міста Москви

У сотні разів — Рада попередньо підтримала значне підвищення штрафів за домашнє насильство

3 лют 2021, 13:58
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Верховна Рада сьогодні, 3 лютого, ухвалила за основу законопроект № 3908−1, котрий передбачає значне підвищення штрафів за домашнє насильство (зі 170−680 грн до 17−68 тис. грн).

За відповідне рішення проголосували 238 народних обранців. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Втім, автори законопроекту у пояснювальній записці наголошують на необхідності відмови від широкого застосування штрафу як покарання у таких випадках. Річ у тім, що в більшості випадків штраф сплачуються з сімейного бюджету або навіть «з кишені» самої постраждалої особи, якщо кривдник не має джерела доходів.

Також цей законопроект передбачає інші нововведення:


  • додає санкцію у вигляді суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі;
  • військовий за вчинення цього злочину притягуватимуть на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту;
  • термін розгляду таких справ збільшується з трьох до шести місяців;
  • розгляд справ дозволяється без присутності порушника, якщо він був належно повідомлений.

У пояснювальній записці законопроекту його автори наголошують, що у 2109 році в 87% випадків накладення стягнень за вчинення цього правопорушення суд призначав штрафи.

Нагадаємо, у травні 2020 року в Києві відкрили «кризову кімнату» для проживання жертв домашнього насильства.

Джерело: Ракурс


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