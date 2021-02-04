Де найдорожча і найдешевша земля в Україні — інфографіка ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n149938-de-naydorojcha-i-naydeshevsha-zemlya-v-ukrayini-infografika-zmi.html

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Де найдорожча і найдешевша земля в Україні станом на початок 2021 року, розповіли 4 лютого ЗМІ. Йдеться про найвищі та найнижчі ціни за гектар ріллі, сіножаті, пасовищ або садів.

Найдорожчі багаторічні насадження, згідно з інфографікою «Укрінформу», розташовані у:

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Одеській області.

Найдорожче коштує рілля — на Черкащині, Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та в Чернівецькій області, а найдорожчі сіножаті — в Криму, на Одещині, Кіровогращині, Чернігівщині, Черкащині.

Найдорожчі пасовища знаходяться на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Кіровоградщині.

Нагадаємо, торік 31 березня Верховна Рада ухвалила закон № 2178−10 щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. «За» рішення проголосувало 259 нардепів. Закон про ринок землі передбачає скасування з 1 липня 2021 року дію мораторію на продаж аграрної землі. З липня 2021 року до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі — не більше 100 га в одні руки. Закон передбачає переважне право орендаря на купівлю. Мінімальна ціна — не менше нормативної грошової оцінки. Продаж державних та комунальних земель заборонено.

З 2024 року обмеження становитиме до 10 тис. га в одні руки. Також цьогоріч з липня до 1 січня 2024 року право на купівлю землі матимуть лише фізичні особи. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.

Надання дозволу іноземцям купувати землю вирішуватиметься на референдумі. Також іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, незважаючи на результати референдуму.

Окрім цього, не зможуть купувати з 2024 року українську землю також компанії, власниками яких є громадяни Росії як країни-агресора.