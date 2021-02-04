Где самая дорогая и самая дешевая земля в Украине — инфографика СМИ

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Где самая дорогая и самая дешевая земля в Украине по состоянию на начало 2021 года, рассказали 4 февраля СМИ. Речь идет о самых высоких и низких ценах за гектар пашни, сенокоса, пастбищ и садов.

Самые дорогие многолетние насаждения, согласно инфографике «Укринформа», расположенные в:

Черкасской области;

Кировоградской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Одесской области.

Дороже остальных областей стоит пашня — в Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Черновицкой областях, а самые дорогие сенокосы — в Крыму, Одесской области, на Кировогращине, Черниговщине и Черкассщине.

Самые дорогие пастбища находятся в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областях.

Напомним, в прошлом году 31 марта Верховная Рада приняла закон № 2178−10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. «За» такое решение проголосовали 259 нардепов. Закон о рынке земли предусматривает отмену с 1 июля 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли. С июля 2021 года до 1 января 2024 года будут действовать ограничения на покупку земли — не более 100 га в одни руки. Закон предусматривает преимущественное право арендатора на покупку. Минимальная цена — не менее нормативной денежной оценки. Продажа государственных и коммунальных земель запрещена.

С 2024 года ограничения составит до 10 тыс. га в одни руки. Также в этом году с июля по 1 января 2024 года право на покупку земли будут иметь только физические лица. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Право на покупку земли иностранцами будет решаться на референдуме. Также иностранцам запрещено покупать землю, расположенную ближе 50 км от государственной границы Украины, несмотря на результаты референдума.

Кроме этого, не смогут покупать с 2024 года украинскую землю также и компании, владельцами которых являются граждане России как страны-агрессора.