Люди с шизофренией в три раза чаще умирают от коронавируса. Фото: УП

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Люди с шизофренией умирают от коронавируса почти в три раза чаще обычных пациентов.

Такую закономерность выявил анализ историй болезни граждан с таким диагнозом в больницах Нью-Йорка. При этом для тревожных и аффективных расстройств подобную тенденцию учёные не выявили, сообщает JAMA Psychiatry.

Группа учёных целенаправленно выясняла, как на вероятность смерти влияют расстройства психики.

Специалисты изучили истории болезни 7 тыс. 348 пациентов с тремя типами диагнозов, которые в 2020 году заразились коронавирусом.

В общей сложности в течение 45 дней после диагностирования инфекции умерли 864 пациента.

Среди шизофреников погибших было в 2,7 раза больше, чем среди пациентов без расстройств психики, а в группах с тревожными и аффективными расстройствами доля умерших почти не отличалась от средней.

По словам исследователей, шизофрения оказалась вторым по серьёзности фактором риска для заразившихся коронавирусом после возраста. Однако пока что учёные не понимают, почему это происходит.

Они полагают, что дело в нарушениях иммунной системы, которые связаны с генетическими или иными факторами.

Что стало неожиданностью, так это высокий риск смертности, связанный именно с расстройствами шизофренического спектра, который занял второе место после возраста среди всех исследованных нами демографических и медицинских факторов риска, — рассказала Катлин Немани, ведущий автор работы.

Кроме того, исследования показали, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, вариацией связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона и носители второй группы крови.

Однако это далеко не исчерпывающий список факторов риска, поэтому их поиск будет продолжен.

Напомним, австралийские учёные выяснили, что социальная изоляция во время пандемии коронавируса усиливает тягу к сигаретам, алкоголю и перееданию.