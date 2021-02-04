Люди з шизофренією в три рази частіше помирають від коронавірусу. Фото: УП

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Люди з шизофренією вмирають від коронавірусу майже в три рази частіше за звичайних пацієнтів.

Таку закономірність виявив аналіз історій хвороби громадян з таким діагнозом в лікарнях Нью-Йорка. При цьому для тривожних і афективних розладів подібну тенденцію вчені не виявили, повідомляє JAMA Psychiatry.

Група вчених цілеспрямовано з’ясовувала, як на ймовірність смерті впливають розлади психіки.

Фахівці вивчили історії хвороби 7 тис. 348 пацієнтів з трьома типами діагнозів, які у 2020 році заразилися коронавірусом.

Загалом протягом 45 днів після діагностування інфекції померли 864 пацієнти.

Серед шизофреніків померлих було у 2,7 раза більше, ніж серед пацієнтів без розладів психіки, а в групах з тривожними та афективними розладами частка померлих майже не відрізнялася від середньої.

Вчені вважають, що справа в порушеннях імунної системи, які пов’язані з генетичними або іншими факторами.

Що стало несподіванкою, так це високий ризик смертності, пов’язаний саме з розладами шизофренічного спектра, який посів друге місце після віку серед всіх досліджених нами демографічних і медичних факторів ризику, — розповіла Катлін Немані, провідна авторка роботи.

Крім того, дослідження показало, що найважче коронавірусну інфекцію переносять пацієнти з ожирінням, хронічними хворобами серця, діабетом та носії другої групи крові.

Однак це далеко не повний список факторів ризику, тому їх пошук продовжать.

Нагадаємо, австралійські вчені з’ясували, що соціальна ізоляція під час пандемії коронавірусу підсилює тягу до сигарет, алкоголю та переїдання.