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Ракурс
Коли Україна приєднається до електромережі ЄС, розповів міністр

Коли Україна приєднається до електромережі ЄС, розповів міністр

4 лют 2021, 11:06
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Коли Україна приєднається до електромережі Європейського Союзу, пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що стратегія України передбачає повну відмову від електроенергії країни-агресора до 2023 року.

Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, 2023 рік — найбільш ранній термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу на європейські стандарти, — зазначив головний дипломат України в ефірі «5 каналу».


Чиновник додав, що нещодавні закупівлі електроенергії з Росії носять тимчасовий характер, а також наголосив на курсі Міненерго на повне від'єднання від російської системи.

Нагадаємо, Кулеба також пояснив, чому Україна змушена імпортувати електроенергію з Росії.

Джерело: Ракурс


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