Маск вивів на орбіту понад 1 тис. супутників Starlink

https://racurs.ua/ua/n149935-mask-vyviv-na-orbitu-ponad-1-tys-suputnykiv-starlink-video.html

Ракурс

Проект Starlink Ілона Маска поповнився ще 60 міні-супутниками на орбіті. Уранці 4 лютого відбувся 108-й запуск ракети-носія Falcon 9.

Ракета доставила вантаж на орбіту з Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида. Багаторазова частина Falcon 9 приземлилася на безпілотну платформу в Атлантичному океані через вісім з половиною хвилин. Закінчення польоту відбулося без пригод попри шторм в Атлантиці.

Ракета м’яко опустилася на баржу-платформу Of Course I Still Love You за 600 км від місця старту. Кораблі SpaceX зловили й обтічник ракети.

Орбітальне угрупування глобальної мережі забезпечує інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє Twitter SpaceX.

На борту Falcon 9 було 60 260-кілограмових супутників. Їх вивели на проміжну орбіту. Ті з них, які не пройдуть тести на орбіті, спалять в атмосфері. Якщо ж відмовлять іонні двигуни апарату, супутник через кілька років зійде з орбіти під впливом гравітації Землі.

Усе обладнання проекту запускається зі спеціальними козирками від сонця, аби вони не заважали астрономам на Землі.

Орбітальне угруповання SpaceX на сьогодні складається з 1 023 космічних апаратів системи Starlink. За декілька років їх кількість має досягти 42 тис.

Мікросупутники системи Starlink забезпечують швидкість інтернету у 100 Мбіт/с. Наприкінці жовтня 2020 року SpaceX додала додаток Starlink у каталог магазину Apple App Store. Передплата на місяць коштує 99 дол.

24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Маск відправив на орбіту 143 апарати від 30 клієнтів SpaceX, які важили понад п’ять тонн.