Маск вывел на орбиту более 1 тыс. спутников Starlink

https://racurs.ua/n149935-mask-vyvel-na-orbitu-bolee-1-tys-sputnikov-starlink-video.html

Ракурс

Проект Starlink Илона Маска пополнился еще 60 мини-спутниками на орбите. Утром 4 февраля состоялся 108-й запуск ракеты-носителя Falcon 9.

Ракета доставила груз на орбиту с Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Многоразовая часть Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане через восемь с половиной минут. Окончание полета прошло без приключений несмотря на шторм в Атлантике.

Ракета мягко опустилась на баржу-платформу Of Course I Still Love You в 600 км от места старта. Корабли SpaceX поймали и обтекатель ракеты.

Орбитальная группировка глобальной сети обеспечивает интернет-покрытие системы Starlink, сообщает Twitter SpaceX.

На борту Falcon 9 было 60260-килограммовых спутников. Их вывели на промежуточную орбиту. Те из них, которые не пройдут тесты на орбите, сожгут в атмосфере. Если же откажут ионные двигатели аппарата, спутник через несколько лет сойдет с орбиты под влиянием гравитации Земли.

Все оборудование проекта запускается со специальными козырьками от солнца, чтобы они не мешали астрономам на Земле.

Орбитальная группировка SpaceX сегодня состоит из 1023 космических аппаратов системы Starlink. За несколько лет их количество должно достигнуть 42 тыс.

Микроспутники системы Starlink обеспечивают скорость интернета в 100 Мбит/с. В конце октября 2020 ггода SpaceX добавила приложение Starlink в каталог магазина Apple App Store. Подписка на месяц стоит 99 долл.

24 января SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики. Маск отправил на орбиту 143 аппарата от 30 клиентов SpaceX, которые весили более пяти тонн.