Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Илон Маск, фото: Wikimedia Commons

Илон Маск стал первым человеком с состоянием в более чем 400 млрд долларов

11 дек 2024, 23:04
999

Ілон Маск став першою людиною, чиї статки сягнули 400 млрд дол., що стало новим історичним рекордом.


.

Останнім каталізатором став інсайдерський продаж акцій його приватної компанії з освоєння космосу SpaceX, який збільшив статки Маска приблизно на 50 млрд доларів одним махом — до 439,2 млрд дол., повідомляє агентство Bloomberg.

Сьогодні стало відомо, що SpaceX та її інвестори домовилися про купівлю акцій на суму 1,25 млрд дол. у співробітників та інших інсайдерів компанії. Ця угода, яка оцінює SpaceX приблизно в 350 млрд дол., робить компанію найдорожчим приватним стартапом у світі.

SpaceX заробляє більшу частину своїх грошей на контрактах з урядом США і, ймовірно, може розраховувати на більшу підтримку за адміністрації Трампа. Ціна однієї акції в межах угоди склала 185 дол., що на 65% більше від вересневої оцінки — 112 дол. Тоді вартість усієї компанії оцінювалася у 210 млрд дол.

Зазначається, що особливо стрімко статки Маска почали зростати після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США минулого місяця — Маск був його найвідомішим політичним донором і прихильником. Зокрема:

  • акції Tesla Inc. зросли приблизно на 65% порівняно з передвиборчим періодом, завдяки очікуванням, що Трамп прискорить впровадження безпілотних автомобілів і скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla.
  • вартість його стартапу в галузі штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі з моменту останнього залучення коштів у травні і досягла 50 млрд доларів — перемога Трампа допомогла викликати новий інтерес до нього.

Очікується, що Маск відіграватиме ключову роль у адміністрації нового президента США як співголова новоствореного Департаменту урядової ефективності.

Джерело: Bloomberg


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров