Когда Украина присоединится к электросети ЕС, рассказал министр

https://racurs.ua/n149936-kogda-ukraina-prisoedinitsya-k-elektroseti-es-rasskazal-ministr.html

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Когда Украина присоединится к электросети Европейского Союза, пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что стратегия Украины предусматривает полный отказ от электроэнергии страны-агрессора до 2023 года.

Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, 2023 год — самый ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу на европейские стандарты, — отметил главный дипломат Украины в эфире «5 канала».



Чиновник добавил, что недавние закупки электроэнергии из России носят временный характер, а также отметил курс Минэнерго на полное отделение от российской системы.

Напомним, Кулеба также объяснил, почему Украина вынуждена импортировать электроэнергию из России.