Почему Украина покупает электроэнергию РФ, пояснили в Кабмине

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Почему Украина вынуждена импортировать электроэнергию из России, учитывая присоединение к совместным энергосистемам, пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. В критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией осуществляются вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен, — заявил Кулеба в эфире «5 канала».

Чиновник добавил, что подобные закупки электроэнергии носят временный характер, а также подчеркнул наличие общей системы еще со времен СССР.

Поэтому поставка электроэнергии из России является вынужденным временным шагом, который отнюдь не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег. Ударили морозы — резко выросла потребность — состоялись поставки, — рассказал главный дипломат Украины.

Напомним, «електрозраду» прокомментировал глава Нацкомиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк 28 января, выступая за трибуной Верховной Рады. Нардепы поинтересовались у чиновника вопросом импорта электроэнергии из страны-агрессора России и из соседней Беларуси.