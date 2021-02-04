Витренко готовят новую должность, если он не пройдет в Кабмин. Фото: Капитал

https://racurs.ua/n149931-vitrenko-gotovyat-novuu-doljnost-esli-on-ne-proydet-v-kabmin-smi.html

Ракурс

Если Юрия Витренко не удастся назначить первым вице-премьер-министром в третий раз, то ему может быть предложена другая должность.

Такой вариант обсуждался 3 февраля в Офисе президента лично Владимиром Зеленским с главой ОП Андреем Ермаком, сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Витренко может быть предложена должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.

На сегодняшний день в составе НКРЭКУ есть вакансия и уже проведен конкурс для ее заполнения. В октябре 2020 года конкурсная комиссия рекомендовала Кабмину на должность члена комиссии экс-главу НЭК «Укрэнерго» Константина Ущаповского и экс-члена НКРЭКУ Руслана Машляковского.

Назначение не состоялось из-за неправильного составления документов для принятия решения — этот конкурс может быть отменен.

На период карантина закон позволяет проводить назначения и без конкурса, поэтому Кабмин сможет назначить Витренко без проблем, пишет издание.

Действующий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк был избран главой комиссии в ноябре 2019 года и срок его полномочий на этой должности истекает в ноябре 2021 года, но глава комиссии может быть освобожден от должности решением большинства членов НКРЭКУ.

Верховная Рада дважды отказывала в назначении бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» Юрия Витренко вице-премьером. Сначала, в декабре, за его кандидатуру проголосовали только 186 нардепов.

Через несколько дней после этого Кабмин назначил его и.о. министра. Однако во властных кругах сразу заговорили, что это не последняя попытка назначения.

Собеседник LB.ua подтвердил, что повторное голосование готовит «группа Коломойского».

В январе ситуация с поддержкой Витренко изменилась. Источники подчеркнули, что депутаты, приближенные к Ринату Ахметову, готовы поддержать Витренко в обмен на обещание не отменять решение о повышении тарифов на электроэнергию.

Приближенные же парламентарии к Игорю Коломойскому, после конфликта вокруг нардепа Александра Дубинского, наоборот, изменили позицию и могут не дать голоса за Витренко.

2 февраля появилась информация, что через день в Офисе президента будут проводить обсуждение вероятного третьего выдвижения Витренко министром.

А уже 3 февраля сопредседатель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко первым вице-премьером-министром энергетики будет выноситься на голосование Верховной Рады в третий раз.