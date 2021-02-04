Вітренку готують нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін. Фото: Капітал

https://racurs.ua/ua/n149931-vitrenku-gotuut-novu-posadu-yakscho-vin-ne-proyde-v-kabmin-zmi.html

Ракурс

Якщо Юрія Вітренка не вдасться призначити першим віце-прем'єр-міністром втретє, то йому можуть запропонувати іншу посаду.

Такий варіант обговорювався 3 лютого в Офісі президента особисто Володимиром Зеленським з главою ОП Андрієм Єрмаком, повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

Вітренку може бути запропонована посада члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію.

На сьогодні у складі НКРЕКП є вакансія і вже проведено конкурс для її заповнення. У жовтні 2020 року конкурсна комісія рекомендувала Кабміну на посаду члена комісії ексглаву НЕК «Укренерго» Костянтина Ущаповського та екс-члена НКРЕКП Руслана Машляковського.

Призначення не відбулося через неправильне складання документів для ухвалення рішення — цей конкурс може бути скасований.

На період карантину закон дозволяє проводити призначення і без конкурсу, тому Кабмін зможе призначити Вітренка без проблем, пише видання.

Чинний глава НКРЕКП Валерій Тарасюк був обраний головою комісії в листопаді 2019 року і термін його повноважень на цій посаді закінчується в листопаді 2021 року, але голова комісії може бути звільнений з посади рішенням більшості членів НКРЕКП.

Верховна Рада двічі відмовляла у призначенні колишнього топ-менеджера «Нафтогазу» Вітренка віце-прем'єром. Спершу, у грудні, за його кандидатуру проголосували тільки 186 нардепів.

За кілька днів після цього Кабмін призначив його в.о.міністра. Однак у владних колах зразу заговорили, що це — не остання спроба призначення.

Співрозмовник LB.ua підтвердив, що повторне голосування готує «група Коломойського».

Втім у січні ситуація з підтримкою Вітренка змінилася. Джерела видання зазначили, що депутати, наближені до Ріната Ахметова, готові підтримати Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію.

Наближені ж парламентарі до Ігора Коломойського, після конфлікту навколо нардепа Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію та можуть не дати голоси за Вітренка.

2 лютого з’явилася інформація, що через день в Офісі президента проводитимуть обговорення ймовірного третього висунення Вітренка міністром.

А вже 3 лютого співголова фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що питання призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка першим віце-прем'єром-міністром енергетики буде виноситися на голосування Верховної Ради втретє.