Що кажуть юристи про закриття каналів Медведчука. Фото:

https://racurs.ua/ua/n149930-zakryttya-kanaliv-medvedchuka-scho-kajut-urysty.html

Ракурс

Законність введених санкцій проти телеканалів народного депутата Тараса Козака — «112 Україна», NewsOne та ZIK, оцінили юристи.

Правозахисники наголошують, що можна вводити санкції проти тих громадян країни, які створюють загрозу національній безпеці або сприяють терористичній діяльності. Але таке рішення можна оскаржити у Верховному суді. Про це заявила юрист Stron legal services Марина Хеленюк, йдеться в матеріалі РБК-Україна «Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти „каналів Медведчука“ і чого чекати далі».

Попри те, що в законі чітко не прописано, що санкції можуть застосовуватися до українців, прямої заборони це робити в ньому також немає. Такі прецеденти вже траплялися. Як і спроби оскаржити введені санкції в суді — хоча і безуспішно, — зазначила правозахисник і додала, що наразі немає прецедентів розблокування активів, на які накладено санкції, в судовому порядку.

Адвокат Ірина Смітюх із АО «Лещенко, Дорошенко і партнери» зазначила, що оскаржувати укази президента можна у Верховному суді, в складі колегії Касаційного адміністративного суду. При цьому практика оскарження українцями введених проти них санкцій не сформована.

Захисники заблокованих каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK заявляли, що санкції передбачають зупинку ліцензій на мовлення в обхід судів і регулюючого органу. Однак керівник юридичного відділу Інституту масової інформації Роман Головенко вважає, що поки незрозуміло, що буде зараз робити Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

За його словами, фактично зараз ліцензії заморожені. Головенко додав, що закон про санкції в його поточній редакції не дуже стикується з законом про телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявляли, що телеканали «112 Україна», ZIK і NewsOne, які належать нардепу від ОПЗЖ й «правій руці» Віктора Медведчука Тарасу Козаку, фінансуються компанією ООО «Торговый дом «Донские угли», яка веде свою діяльність на окупованих територіях Донбасу.