Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тисячі українців підхопили COVID-19 за добу. Фото:

Сотні дітей та медпрацівників підхопили COVID-19 в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

4 лют 2021, 09:38
999

Статистика коронавірусу свідчить, що минулої доби, 3 лютого, підтвердили 5 тис. 82 нових випадки COVID-19.

Захворіли 258 дітей та і 220 медпрацівників. Було госпіталізовано 1 тис. 893 хворих, а 140 пацієнтів померли. Подолати коронавірус зуміли 9 тис. 933 особи. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), в Києві (342), у Львівській (308) і Харківській (299) областях. З початку пандемії захворіли 1 млн 232 тис. 246 українців, а одужати змогли 1 млн 55 тис. 406 осіб. Померли від коронавірусу 23 тис. 229 хворих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 342 випадки;
  • Вінницька область — 235 випадків;
  • Волинська область — 112 випадків;
  • Дніпропетровська область — 223 випадки;
  • Донецька область — 159 випадків;
  • Житомирська область — 282 випадки;
  • Закарпатська область — 299 випадків;
  • Запорізька область — 253 випадки;
  • Івано-Франківська область — 354 випадки;
  • Київська область — 189 випадків;
  • Кіровоградська область — 25 випадків;
  • Луганська область — 77 випадків;
  • Львівська область — 308 випадків;
  • Миколаївська область — 97 випадків;
  • Одеська область — 163 випадки;
  • Полтавська область — 160 випадків;
  • Рівненська область — 173 випадки;
  • Сумська область — 133 випадки;
  • Тернопільська область — 222 випадки;
  • Харківська область — 299 випадків;
  • Херсонська область — 55 випадків;
  • Хмельницька область — 429 випадків;
  • Черкаська область — 182 випадки;
  • Чернівецька область — 177 випадків;
  • Чернігівська область — 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тисячі українців підхопили COVID-19 за добу. Інфографіка: РНБО


Тисячі українців підхопили COVID-19 за добу. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, команда Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка проводить розслідування походження коронавірусу, не виключає можливості, що вірус міг з’явитися з лабораторії в Ухані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів