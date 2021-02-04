Сотні дітей та медпрацівників підхопили COVID-19 в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149929-sotni-ditey-ta-medpracivnykiv-pidhopyly-covid-19-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавірусу свідчить, що минулої доби, 3 лютого, підтвердили 5 тис. 82 нових випадки COVID-19.
Захворіли 258 дітей та і 220 медпрацівників. Було госпіталізовано 1 тис. 893 хворих, а 140 пацієнтів померли. Подолати коронавірус зуміли 9 тис. 933 особи. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), в Києві (342), у Львівській (308) і Харківській (299) областях. З початку пандемії захворіли 1 млн 232 тис. 246 українців, а одужати змогли 1 млн 55 тис. 406 осіб. Померли від коронавірусу 23 тис. 229 хворих.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 342 випадки;
- Вінницька область — 235 випадків;
- Волинська область — 112 випадків;
- Дніпропетровська область — 223 випадки;
- Донецька область — 159 випадків;
- Житомирська область — 282 випадки;
- Закарпатська область — 299 випадків;
- Запорізька область — 253 випадки;
- Івано-Франківська область — 354 випадки;
- Київська область — 189 випадків;
- Кіровоградська область — 25 випадків;
- Луганська область — 77 випадків;
- Львівська область — 308 випадків;
- Миколаївська область — 97 випадків;
- Одеська область — 163 випадки;
- Полтавська область — 160 випадків;
- Рівненська область — 173 випадки;
- Сумська область — 133 випадки;
- Тернопільська область — 222 випадки;
- Харківська область — 299 випадків;
- Херсонська область — 55 випадків;
- Хмельницька область — 429 випадків;
- Черкаська область — 182 випадки;
- Чернівецька область — 177 випадків;
- Чернігівська область — 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, команда Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка проводить розслідування походження коронавірусу, не виключає можливості, що вірус міг з’явитися з лабораторії в Ухані.