Тисячі українців підхопили COVID-19 за добу. Фото:

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Статистика коронавірусу свідчить, що минулої доби, 3 лютого, підтвердили 5 тис. 82 нових випадки COVID-19.

Захворіли 258 дітей та і 220 медпрацівників. Було госпіталізовано 1 тис. 893 хворих, а 140 пацієнтів померли. Подолати коронавірус зуміли 9 тис. 933 особи. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), в Києві (342), у Львівській (308) і Харківській (299) областях. З початку пандемії захворіли 1 млн 232 тис. 246 українців, а одужати змогли 1 млн 55 тис. 406 осіб. Померли від коронавірусу 23 тис. 229 хворих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 342 випадки;

Вінницька область — 235 випадків;

Волинська область — 112 випадків;

Дніпропетровська область — 223 випадки;

Донецька область — 159 випадків;

Житомирська область — 282 випадки;

Закарпатська область — 299 випадків;

Запорізька область — 253 випадки;

Івано-Франківська область — 354 випадки;

Київська область — 189 випадків;

Кіровоградська область — 25 випадків;

Луганська область — 77 випадків;

Львівська область — 308 випадків;

Миколаївська область — 97 випадків;

Одеська область — 163 випадки;

Полтавська область — 160 випадків;

Рівненська область — 173 випадки;

Сумська область — 133 випадки;

Тернопільська область — 222 випадки;

Харківська область — 299 випадків;

Херсонська область — 55 випадків;

Хмельницька область — 429 випадків;

Черкаська область — 182 випадки;

Чернівецька область — 177 випадків;

Чернігівська область — 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, команда Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка проводить розслідування походження коронавірусу, не виключає можливості, що вірус міг з’явитися з лабораторії в Ухані.